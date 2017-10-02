На Камчатке начала свою работу XII Творческая школа для одарённых детей, молодёжи и преподавателей

02.10.2017 12:10:28 (GMT+12)

С 1 по 8 октября в Камчатском колледже искусств начала свою работу XII Творческая школа для одарённых детей, молодёжи и преподавателей региона. В этом году её проведут по двум номинациям: искусство игры на фортепиано и скрипке. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Преподавательский состав Творческой школы сформирован из известных и ярких музыкантов страны, таких как Дмитрий Онищенко, Мария Смердова и Мария Теплякова. Они проведут мастер-классы для учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств Камчатского края и студентов колледжа», - рассказали в министерстве.



Помимо мероприятий в краевом центре, запланировано несколько выездных сессий в отдалённые районы края с целью проведения творческих встречи и мастер-классов. Так, 2 октября творческая делегация посетит Мильково, а 4 октября Усть-Камчатск. Кроме того, 7 октября пройдут мастер-классы в Камчатском колледже искусств в краевом центре. Закрытие Творческой школы пройдёт 8 октября. В этот день пройдёт концерт с участием одарённых детей и молодёжи. Вход свободный.



Справки по телефону: 8 (4152) 35-63-53.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.