Происшествия на дорогах края

02.10.2017 12:14:07 (GMT+12)

С 25 сентября по 1 октября 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 162 столкновения без пострадавших и 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 17 человек получили различные травмы, из них двое – несовершеннолетние.



Выявлены 28 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 16 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены 66 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено 28 единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены 11 граждан. С использованием средств видеофиксации выявлено 3066 нарушений.



25 сентября в 00:45 на улице Тушканова напротив дома №2/1 в г. Петропавловске-Камчатском 39-летний житель п. Пионерский, управляя автомобилем «Ниссан Лаурель» на регулируемом перекрёстке при повороте налево по зелёному сигналу светофора, не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла» под управлением 24-летнего жителя краевого центра, в результате чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения получил водитель «Тойоты» и его 26-летний пассажир. Обоим пострадавшим медики рекомендовали лечение по месту жительства.



В этот же день в 15:20 на 12 километре автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, Елизовского района 67-летний елизовчанин, управляя автомашиной «Сузуки Култус», допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся навстречу автомашиной «Хонда ШРВ», под управлением 28-летней автоледи. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель «Хонды» и её 3-летняя пассажирка, а также водитель «Сузуки». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



В 17:20 на 9 километре автодороги Оссора – Карага, Карагинского района 48-летний мужчина, управляя автомашины «Хонда Цивик», допустил опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель «Хонды» с различными травмами был доставлен в карагинскую районную больницу, где в течении суток скончался.



В 23:10 напротив дома №37 по проспекту Рыбаков в г. Петропавловске-Камчатском 37-летний житель краевой столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Ниссан Ноте» на регулируемом перекрёстке, при повороте налево по зелёному сигналу светофора, не уступил дорогу автомобилю «Хонда Орхия» под управлением 32-летнего гражданина, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водители получили телесные повреждения, им рекомендовано лечение по месту жительства.



27 сентября около 17:00 на 117 километре автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, Мильковского района 66-летний елизовчанин, управляя автомашиной «Тойота Тойо Айс», двигаясь по направлению в с. Мильково, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель «Тойоты» с различными травмами госпитализирован в хирургическое отделение мильковской районной больницы.



В этот же день в 21:20 на проспекте Победы у дома №63 «А» в г. Петропавловске-Камчатском 30-летний житель краевой столицы, управляя автобусом «ДЭУ», двигаясь к месту стоянки в автобусный парк по окончанию рабочего дня, без пассажиров, совершил наезд на пешехода, 33-летнюю гражданку. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его прямой видимости. Пешеход госпитализирована в травматологическое отделение камчатской краевой больницы.



28 сентября в 16:20 напротив дома №16 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске-Камчатском 14-летний подросток, управляя велосипедом, двигался по краю тротуару и не справившись с управлением, допустил падение на проезжую часть дороги под заднее правое колесо рейсового автобуса «ДЭУ» под управлением 43-летнего водителя. В результате происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний велосипедист, который госпитализирован в травматологическое отделение камчатской краевой детской больницы.



29 сентября в 08:40 в г. Петропавловске-Камчатском на улице Пограничная, напротив дома №8 по улице Боевая 46-летний житель краевой столицы, управляя автомашиной «Рено Логан», не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной «Сузуки Эскудо» под управлением 34-летнего гражданина,. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили оба водителя, которых госпитализировали в нейрохирургическое отделение камчатской краевой больницы.



30 сентября в 16:10 на 18 километре автодороги Морпорт – Аэропорт, Елизовского района 50-летний житель краевого центра, управляя автомобилем «Тойота Тойо Айс», выехал в нарушение ПДД РФ на сторону дороги, предназначенную для встречного движения через сплошную линию разметки, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем «Ссанг Ёнг Курон» под управлением 66-летнего жителя краевой столицы, совершающего поворот налево. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Ссанг Ёнг Курона» и его 65-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение.



В этот же день в 18:40 на 24 километре автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, Елизовского района 29-летний житель краевой столицы, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь в направлении с. Мильково, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Галант» под управлением 52-летнего гражданина. От удара «Мицубиси» откинуло в сторону, где с ним столкнулся автомобиль «Тойота Хайс» под управлением 55-летнего водителя, который от удара съехал в кювет. В аварии телесные повреждения получили водители «Субару» и «Мицубиси», им назначено амбулаторное лечение.



1 октября в 17:00 в г. Елизово напротив дома №37 по улице Ленина 19-летний елизовчанин, управляя автомашиной «Тойота Калдина», на перекрёстке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда Стид» под управлением 27-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге в направлении улицы Виталия Кручины. Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии мотоциклист с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение елизовской районной больницы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

