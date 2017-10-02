Житель Карагинского района обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего мальчика

02.10.2017 12:12:07 (GMT+12)

Следственным отделом по Карагинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Карагинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, 26 августа 2017 года обвиняемый, находясь в одном из сел Карагинского района, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, с которым был ранее знаком и состоял в доверительных отношениях.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

За совершение вышеуказанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя

следственного управления





