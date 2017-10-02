«Молокозавод Петропавловский» оштрафован за нарушение требований охраны труда

02.10.2017 12:10:25 (GMT+12)
В ходе плановой выездной проверки ОАО «Молокозавод Петропавловский» государственным инспектором труда было выявлено большое количество нарушений государственных нормативных требований охраны труда.
Так, в нарушение ч. 2 ст. 212 ТК РФ («Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда») и ст. 221 ТК РФ («Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты») работники предприятия не были в полном объеме обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, руководители структурных подразделений предприятия не прошли в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (ст. 225 ТК РФ – «Обучение в области охраны труда» и другие нормативные документы, регулирующие порядок прохождения обучения в области охраны труда).
Работодателю было выдано предписание, обязывающее оперативно устранить нарушения требований охраны труда на предприятии.
По результатам проверки Государственной инспекцией труда в Камчатском крае были вынесены постановления о привлечении ОАО «Молокозавод Петропавловский» к административной ответственности в виде штрафов, сумма которых составила 240 000 рублей.
В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
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