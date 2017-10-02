Камчатский метеокомментарий, 2 октября (275/90)

02.10.2017 05:40:27 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 2 октября (275/90)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 5 м/с, атмосферное давление: 743 мм рт. ст., относительная влажность: 80%.

Предварительный прогноз:

Утро: +5°С, небольшая облачность, без осадков.

День: +8°С, значительная облачность, без осадков.

Вечер: +8°С, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  11’32’’ (-5”).

Луна: 89% растущая.

Сегодня — Зосима.

Народ приметил: Зосима — заступник пчел, "лакомый стол". Трофим. Со 2 по 10 октября пасечники убирали в омшаники улья на зиму. Собирали мед, говорили: "Улья в погреб ставь, праздник меда правь". "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним", поэтому на Трофима устраивали вечеринки, на которых парни и девушки выбирали друг друга.

Конец белых грибов. Может быть первый снегопад.

Именины у Трофима. Трофим с греческого - "кормилец, питомец".
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  2 октября, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page