Камчатский метеокомментарий, 2 октября (275/90)

02.10.2017 05:40:27 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 5 м/с, атмосферное давление: 743 мм рт. ст., относительная влажность: 80%.
Предварительный прогноз:
Утро: +5°С, небольшая облачность, без осадков.
День: +8°С, значительная облачность, без осадков.
Вечер: +8°С, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 11’32’’ (-5”).
Луна: 89% растущая.
Сегодня — Зосима.
Народ приметил: Зосима — заступник пчел, "лакомый стол". Трофим. Со 2 по 10 октября пасечники убирали в омшаники улья на зиму. Собирали мед, говорили: "Улья в погреб ставь, праздник меда правь". "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним", поэтому на Трофима устраивали вечеринки, на которых парни и девушки выбирали друг друга.
Конец белых грибов. Может быть первый снегопад.
Именины у Трофима. Трофим с греческого - "кормилец, питомец".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 октября, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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