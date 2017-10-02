Камчатский метеокомментарий, 2 октября (275/90)

02.10.2017 05:40:27 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 5 м/с, атмосферное давление: 743 мм рт. ст., относительная влажность: 80%.



Предварительный прогноз:



Утро: +5°С, небольшая облачность, без осадков.



День: +8°С, значительная облачность, без осадков.



Вечер: +8°С, пасмурно, дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 11’32’’ (-5”).



Луна: 89% растущая.



Сегодня — Зосима.



Народ приметил: Зосима — заступник пчел, "лакомый стол". Трофим. Со 2 по 10 октября пасечники убирали в омшаники улья на зиму. Собирали мед, говорили: "Улья в погреб ставь, праздник меда правь". "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним", поэтому на Трофима устраивали вечеринки, на которых парни и девушки выбирали друг друга.



Конец белых грибов. Может быть первый снегопад.



Именины у Трофима. Трофим с греческого - "кормилец, питомец".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 октября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



