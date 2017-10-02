Доброе утро, Камчатка! Sabahınız xeyir!

02.10.2017 05:16:47 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 2 октября 2017 года. По старому стилю 19 сентября.



Седмица 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида(1321) и Константина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовского (1928).



Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1147).



Сщмч. Константина Голубева пресвитера и с ним двух мучеников (1918); сщмч. Николая Искровского пресвитера (1919); сщмч. Константина Богословского пресвитера (1937); сщмч. Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной (1938).



По мусульманскому календарю — 12 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 12 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день ненасилия.



Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища).



Всемирный день архитектуры.



Международный день врача.



Международный день социального педагога.



Ганди Джаянти — день рождения Махатмы Ганди.



2 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1720 В дворянское достоинство возведен Демидов — родоначальник знаменитого клана Демидовых.



1768 Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.



1803 Москва впервые увидела полет воздушного шара.



1987 Состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1452 Ричард III король Англии (1483-1485).



1847 Сергей Нечаев, русский революционер, организатор общества «Народная расправа».



1852 Уильям Рамзай, английский химик, Нобелевский лауреат.



1869 Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, философ.



1882 Борис Шапошников, советский государственный деятель, военный теоретик, Маршал Советского Союза.



1902 Петр Гальперин, советский психолог, заслуженный деятель науки РСФСР.



1904 Грэм Грин, английский писатель.



1914 Юрий Левитан, советский диктор всесоюзного радио, народный артист СССР.



1951 Стинг, британский музыкант, певец и актер.



1964 Евгений Сидихин, российский актер театра и кино, телеведущий.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



