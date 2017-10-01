Камчатский гороскоп, 2 октября

01.10.2017 20:04:13 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
В этот день повышается вероятность находки, награды, компенсации, получения долгожданной отдачи, заслуженного приза. Возможен персональный или коллективный триумф, личная победа или победа идеи. Несмотря на оптимистичную атмосферу и обнадеживающие обстоятельства, лучше не строить далеко идущих планов. Хорошими возможностями имеет смысл пользоваться незамедлительно. Вечером, возможно, повысится эмоциональность, чувственность, впечатлительность, усилится физическая и душевная уязвимость, что может создать почву для сомнений, провокаций и мелких неприятностей, обнажить скрытые пороки. Избежать ловушек поможет гибкая тактика, либо сознательный уход в тень.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Обороны.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Ленинградской, Владивостокской, Набережной, Ленинской, Советской, Максутова, Ключевской, Атласова, Космического проезда, районов 4 км — АЗС, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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