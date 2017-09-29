Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 2 октября 2017 года

01.10.2017 20:04:12 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Ночью облачная погода с прояснениями, в западных районах небольшой дождь, по остальной территории без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха +1,+6, в центральной части 0,-5 гр С. Днем облачная погода, небольшой дождь, в центральной части без осадков. Ветер южный 9-14 м/с, в центральной части 5-10 м/с. Температура воздуха +8,+13°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, днем в Тигильском районе южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днем +7,+12°С.



Гидрологическая обстановка:

По информации ФГБУ «Камчатское УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении №8 от 01.10.2017 г.):

На подъеме уровней дождевого паводка, вечером 01 октября 2017 г на реке Амчигача Усть-Большерецкого района уровень воды достигнет неблагоприятной гидрологической отметки 280 см. Будет наблюдаться разлив воды по левобережной пойме. В последующие сутки рост уровня замедлится и составит 15-20 см/сут.



В последующие трое суток на реках края ожидается подъем уровней воды интенсивностью 5-20 см/сут. Опасных гидрологических явлений не прогнозируется.



При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Природные пожары:

В связи с сохранением высокой влажности на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 1.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,2) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №626 (1064) от 29.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.



В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

