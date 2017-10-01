Владимир Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил "грандиозные успехи КНР"

01.10.2017 19:49:07 (GMT+12)
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 68-й годовщины образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"За прошедшие десятилетия Китай добился поистине грандиозных успехов. Ваша страна уверенно движется по пути ускоренного социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", - подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.
Путин высоко оценил развитие российско-китайских отношений, "которые вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия".
Президент России выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч с председателем КНР в Москве и Сямэне, будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего политического диалога, плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координации усилий России и КНР в международных делах в интересах дружественных народов двух государств.
(ТАСС).
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