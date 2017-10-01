С юбилеем, Вера Терентьевна!

01.10.2017 18:41:51 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6139



Красочно и торжественно был оформлен Этно-Центр села Никольское 29 сентября.



Всех своих родных, друзей, знакомых и односельчан пригласила на свой 90-летний юбилей старейший житель, Почетный гражданин села Вера Терентьевна Тимошенко.



Долгую и удивительную жизнь прожила Вера Терентьевна. Много хорошего и радостного было в ней, вырастила детей, дождалась внуков, порадовалась правнукам. Обо всем, улыбаясь, вспоминала юбиляр, сидя на почетном месте за столиком на сцене.



Много пожелтевших, дорогих сердцу фотографий, достала Вера Терентьевна из самых потаенных мест, это ее память, ее история, ее родные люди, дорогие сердцу моменты ее жизни.



Хранители исторических ценностей района, сотрудники Алеутского краеведческого музея, подготовили трогательную презентацию о жизни юбиляра, познакомили присутствующих с ценным фотоархивом Веры Терентьевны. Торжественно прозвучало приветствие и слова благодарности за добросовестный труд Вере Терентьевне от главы муниципального района С.В. Арнацкой. На праздник пришли все те, кто хорошо знал Веру Терентьевну, много лет жил и работал рядом с ней.



Ведущий провел веселую викторину: «Кто знает лучше всех юбиляршу?».



«…В каком году именинница пошла в школу, сколько внуков и правнуков у нее, какое любимое блюдо?" - эти и многие необычные вопросы, заставляли вспоминать, вызывали смех и веселье.



Исполнили любимую песню: «Гори, гори, моя звезда», тихонько подпевала юбиляр такие дорогие и близкие сердцу слова.



Приветственные слова и пожелания всех членов Ассоциации передала президент «Ансарко», подарив имениннице, специально приобретенный в Оренбурге пуховой платок.



Пользуясь предоставленной «Ансарко» возможностью, Вере Терентьевне был вручен ценный подарок от президента региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» Татьяны Романово и Приветственный адрес от Законодательного Собрания Камчатского края и лично от председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.



Много теплых поздравлений прозвучало в адрес Веры Терентьевны. Одно из самых трогательных подготовили ученики Никольской школы, от которого невозможно было сдержать слез.



...Свидетелем многих событий, произошедших за такой значительный отрезок времени – 90 лет, была Вера Терентьевна, выступала в алеутском национальном ансамбле «Унанган», пела алеутские песни, и сегодня ни одно выступление перед приезжими российскими и зарубежными туристами не обходится без участия Веры Терентьевны. Её оптимизм, любознательность и жизненная энергия – пример для односельчан.



С юбилеем, вас, Вера Терентьевна!



Галина КОРОЛЁВА, президент ассоциации «АНСАРКО».