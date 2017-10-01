Facebook: Виталий Иваненко

01.10.2017 18:29:20 (GMT+12)

В событийном календаре нашего города появился новый праздник, военно-исторический фестиваль "От Руси до России". Мероприятие получилось зрелищным, многоформатным и по настоящему интересным. Уверен, что у нашего фестиваля большое будущее.



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