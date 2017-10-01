Срочно в номер: на Камчатке возможен подъём уровня воды в реке Амчигача

01.10.2017 16:11:25 (GMT+12)
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с обильными ливневыми дождями, вечером 1 октября 2017 года возможно поднятие уровня воды в реке Амчигача Усть-Большерецкого района до отметки 280 сантиметров. На данный момент уровень воды в реке достигает 269 сантиметров.
На основании многолетних наблюдений, при подъёме реки до 280 сантиметров подтоплений населенного пункта не прогнозируется.
При достижении отметки в 320 сантиметров возможно подтопление нескольких объектов, расположенных на левом берегу реки (жилая часть села Усть-Большерецк расположена на правом берегу Амчигачи): территория бани (баня в поселке работает только по выходным дням), котельной (обслуживает баню и несколько дачных домов), пекарни (вырабатывает всего 10% от общей потребности хлебной продукции, остальная часть регулярно доставляется из Петропавловска-Камчатского), водонасосной станции, которая будет продолжать работать даже при подтоплении.
Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
В случае, если рост воды в реке Амчигача продолжится, спасатели и пожарные будут готовы оказать людям необходимую помощь.
Населению следует проявлять бдительность и в ближайшие дни, пока уровень воды не вернется к обычным значениям, воздержаться от попыток пересечь реку вброд; родителям следует следить за местонахождением своих детей, объяснить им об опасности приближения к воде.
В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «01» или с мобильного телефона «101».
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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