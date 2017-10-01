Срочно в номер: в черте Петропавловска-Камчатского замечен медведь!

01.10.2017 14:54:39 (GMT+12)
Внимание! Уважаемые граждане! По сообщениям очевидцев, в черте Петропавловска-Камчатского, вблизи микрорайона «Кирпичики», был замечен медведь! Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей краевого центра соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи указанного района. В вечернее время без необходимости и в одиночку не выходите на улицу, особенно в тех районах, которые прилегают к лесным массивам! Следите за местонахождением детей!
Дежурные телефоны «горячей линии» Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края: 8 (4152) 258-999, 8-962-215-92-29 (круглосуточно).
-·Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их, немедленно уходите как можно дальше – рядом свирепая медведица.
-· Передвигайтесь по открытым местам.
-·Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.
-Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.
-·Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь-подранок ещё опаснее!
-·Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь назад.
-·Не поворачиваетесь к медведю спиной.
- Не смотрите медведю в глаза.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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