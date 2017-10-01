В Коряках сегодня

01.10.2017 13:14:31 (GMT+12)

В Коряках сегодня: зима уже торопится к нам нетерпеливо в гости. Свидетельство тому на фото. Высота горы Глиняная (в простонародье "Маяк") 1210 метров.



Всем хорошего воскресного дня и настроения!



Фото: Максим БОДА.