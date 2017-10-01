В Милькове сегодня

01.10.2017 10:39:38 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно с прояснениями, холодный порывистый ветер. День рождения отмечает редакция "Мильковских новостей". 9 лет мы вместе с нашими подписчиками и читателями!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.







