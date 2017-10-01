Камчатский метеокомментарий, 1 октября (274/91)

01.10.2017 09:37:14 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 1 октября (274/91)

В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 4 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.

Предварительный прогноз:

День: +8°С, малооблачно.

Вечер: +9°С, малооблачно.

Геомагнитная обстановка:9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  11’37’’ (-4”).

Луна: 81% растущая.

В этот день, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском самая тёплая погода, +20,  была в 1994 г. Самая холодная погода, -1, была в 2001 г.

Сегодня — Арина.

Аринин день. Три Арины в году живут: Арина — разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (18 мая) да Арина — журавлиный лёт (1 октября). Осенняя Арина — день журавлиного лёта (отлет журавлей). На Арину отсталый журавль за теплое море тянет. Проводы журавлей. "Колесом дорога" — кричали улетающим журавлям, чтобы вернулись по весне домой. Если на Арину журавли полетят, то на Покров — первый мороз, если нет, то до Артемьего дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу, слякоть простоит.

Арина-шиповница: собирают плоды шиповника, сушат их.

Арина-истопница овинная. Приметили: "Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега".

Именины у Ариадны, Софии и Ирины. Ариадна с греческого - "верная". София (греч.) - "мудрость, премудрость". Ирина (Арина) с греческого - "мир".
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  1 октября, 8.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page