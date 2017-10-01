Камчатский метеокомментарий, 1 октября (274/91)

01.10.2017 09:37:14 (GMT+12)
В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 4 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.
Предварительный прогноз:
День: +8°С, малооблачно.
Вечер: +9°С, малооблачно.
Геомагнитная обстановка:9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 11’37’’ (-4”).
Луна: 81% растущая.
В этот день, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском самая тёплая погода, +20, была в 1994 г. Самая холодная погода, -1, была в 2001 г.
Сегодня — Арина.
Аринин день. Три Арины в году живут: Арина — разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (18 мая) да Арина — журавлиный лёт (1 октября). Осенняя Арина — день журавлиного лёта (отлет журавлей). На Арину отсталый журавль за теплое море тянет. Проводы журавлей. "Колесом дорога" — кричали улетающим журавлям, чтобы вернулись по весне домой. Если на Арину журавли полетят, то на Покров — первый мороз, если нет, то до Артемьего дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу, слякоть простоит.
Арина-шиповница: собирают плоды шиповника, сушат их.
Арина-истопница овинная. Приметили: "Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега".
Именины у Ариадны, Софии и Ирины. Ариадна с греческого - "верная". София (греч.) - "мудрость, премудрость". Ирина (Арина) с греческого - "мир".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 октября, 8.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+