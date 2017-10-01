Камчатский метеокомментарий, 1 октября (274/91)

01.10.2017 09:37:14 (GMT+12)

В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, малооблачно, ветер западный, 4 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.



Предварительный прогноз:



День: +8°С, малооблачно.



Вечер: +9°С, малооблачно.



Геомагнитная обстановка:9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 11’37’’ (-4”).



Луна: 81% растущая.



В этот день, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском самая тёплая погода, +20, была в 1994 г. Самая холодная погода, -1, была в 2001 г.



Сегодня — Арина.



Аринин день. Три Арины в году живут: Арина — разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (18 мая) да Арина — журавлиный лёт (1 октября). Осенняя Арина — день журавлиного лёта (отлет журавлей). На Арину отсталый журавль за теплое море тянет. Проводы журавлей. "Колесом дорога" — кричали улетающим журавлям, чтобы вернулись по весне домой. Если на Арину журавли полетят, то на Покров — первый мороз, если нет, то до Артемьего дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу, слякоть простоит.



Арина-шиповница: собирают плоды шиповника, сушат их.



Арина-истопница овинная. Приметили: "Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега".



Именины у Ариадны, Софии и Ирины. Ариадна с греческого - "верная". София (греч.) - "мудрость, премудрость". Ирина (Арина) с греческого - "мир".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 октября, 8.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



