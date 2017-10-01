Доброе утро, Камчатка!

01.10.2017 08:39:26 (GMT+12)

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Сегодня воскресенье, 1 октября 2017 года. По старому стилю 18 сентября.



Седмица 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида(1321) и Константина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовского (1928).



Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1147).



Сщмч. Константина Голубева пресвитера и с ним двух мучеников (1918); сщмч. Николая Искровского пресвитера (1919); сщмч. Константина Богословского пресвитера (1937); сщмч. Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной (1938).



По мусульманскому календарю — 9 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 9 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день пожилых людей.



Международный день музыки.



Всемирный день вегетарианства.



День Сухопутных войск России.



День образования Китайской Народной Республики.



День независимости Республики Кипр.



День независимости Нигерии.



День объединения Камеруна.



Праздник урожая в Германии.



День кофе в Вене.



День саке в Японии.



1 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1550 Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии.



1869 В Вене выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой.



1879 В Гамбурге открылась первая Международная полярная конференция.



1949 Провозглашена Китайская Народная Республика.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1754 Павел I, российский император (1796-1801).



1791 Сергей Аксаков, русский писатель, литературный и театральный критик.



1881 Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании.



1912 Лев Гумилев, советский историк-этнолог, поэт, переводчик.



1924 Джеймс (Джимми) Картер, 39-й президент США (1977-1981), американский политик, Нобелевский лауреат.



1927 Олег Ефремов, советский и российский актер и режиссер, народный артист СССР.



1951 Нина Усатова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



