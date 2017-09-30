Испанский дипломат и французский бизнесмен проявили интерес к налаживанию отношений с Камчаткой

30.09.2017 20:41:38 (GMT+12)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Правительство Москвы выступили организаторами круглого стола, на котором анализировались вопросы реализации в регионах инвестиционных инфраструктурных проектов, рассматривались механизмы их финансирования и возможности доступа к финансовым ресурсам частного бизнеса. Его участниками стали сотрудники московского офиса Корпорации развития Камчатки.
В рамках развернувшихся дискуссий затрагивались темы своевременного и полного финансирования реализуемых инфраструктурных проектов, в том числе в социальной сфере, через механизмы государственно-частного партнерства.
По словам участников круглого стола, состоявшаяся дискуссия оказалось полезной, имеющей прикладное значение.
В рамках состоявшегося мероприятия представители КРКК провели переговоры с сотрудником торгово-экономического отдела посольства Испании в России Мигелем Мартином и членом правления Ассоциации европейского бизнеса, президентом российского представительства крупной французской машиностроительной компании Alston Филиппом Пегорье. Оба партнера проявили интерес к налаживанию отношений с Камчаткой.
Как рассказал генеральный директор Камчатского института развития Николай Пегин, стороны договорились с Мигелем Мартином и Филиппом Пегорье о продолжении консультаций для поиска точек соприкосновения интересов и формирования направлений сотрудничества.
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