Китайские предприниматели готовы повторить визит на Камчатку для переговоров о конкретных проектах

30.09.2017 20:41:37 (GMT+12)

«Большая группа бизнесменов из Китая, Канады и Японии, работавшая на Камчатке на минувшей неделе, покинула полуостров. Некоторые из предпринимателей, побывавших в крае, намерены уже в октябре повторить деловой визит в регион», – сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин.



По его словам, такая представительная интернациональная делегация бизнеса впервые посетила полуостров. Делегация прибыла на полуостров в рамках реализации соглашения подписанного на полях ЭКСПО-2017 региональным институтом развития. Суммарный годовой оборот компаний, руководители которых вошли в состав делегации, превышает десять миллиардов юаней.



Возглавил делегацию генеральный директор корпорации Саньчжун господин Су Минли. Зарубежные предприниматели представляли компании, занятые в инвестиционном и консультационном бизнесе, туризме, судоремонте, сельском хозяйстве, переработке возобновляемых ресурсов, в производстве одежды.



КРКК в рамках деловой программы познакомила зарубежных бизнесменов с инвестиционными проектами и площадками, которые представляли интерес для иностранных гостей. Они побывали на территории промышленных парков «Зеленовские озерки» и Дальний», осмотрели несколько производственных площадок на территории Елизовского района и Петропавловска-Камчатского, познакомились с процессами переработки морских биологических ресурсов и утилизацией отходов рыбного производства.



Об интересе к некоторым из камчатских инвестиционных проектов предприниматели заявили в ходе совещания по вопросам развития российско-китайского сотрудничества в сферах туризма, судоремонта, сельского хозяйства и рыбной промышленности, которое прошло под руководством заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко.



В частности, госпожа Ци Янпин, генеральный директор международного туристического агентства в городе Далянь, выразила готовность организовать морские круизы на Камчатку на теплоходе, вместимостью около 2 тысяч туристов. Она интересовалась возможностью Петропавловска принять такое количество гостей.



Генеральный директор корпорации «Чумин», занятой в производстве и переработке свинины, господин Ши Хуаньшань при определенных условиях сможет участвовать в создании птицефабрики «Камчатский бройлер».



Господин Джан Шии, глава компании «Шидао Шэнда», с которой у КРКК заключено соглашение о сотрудничестве в финансовой и инвестиционной сферах, изучал возможность создания на Камчатке предприятия по переработке отходов рыбного производства.



Два других китайских предпринимателя – Ин Ванли и Цюй Пэййоу, равно как и некоторые их коллеги, проявили интерес к территории бывшей судоремонтной верфи. Они готовы рассмотреть возможность создания здесь предприятий, занятых в сфере судоремонта и переработки лома черного и цветных металлов. Подробности своих предложений китайские бизнесмены пока не раскрывают. Однако, если судить о предполагаемом количестве создаваемых рабочих мест – в несколько сотен, то можно с уверенностью говорить, что речь идет о создании крупного производства.



«Именно о предприятиях, которые могут быть созданы на территории бывшей судоверфи, китайские промышленники намерены вести речь во время повторного визита на Камчатку для проведения предметных переговоров», – сказал Николай Пегин.