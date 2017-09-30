В Милькове сегодея

30.09.2017 12:25:14 (GMT+12)

В Милькове ночью шел дождь, но утро наступило малооблчное и ясное. На вершинах Валагинского хребта выпал снег и в долину потянуло холодом. Последний день сентября выдался погожим и это очень кстати, потому что сегодня в Милькове проходит краевой фестиваль казачьей песни "Широка казачья удаль". Будет весело и песенно! Всем хорошего дня и отличного настроения!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

