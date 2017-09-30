Камчатский метеокомментарий, 30 сентября (273/92)

30.09.2017 09:29:14 (GMT+12)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, малооблачно, ветер западный, северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 68%.



Предварительный прогноз:



День: +9°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Вечер: +11°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 11’41’’ (-4”).



Луна: 73% растущая.



В этот день, 30 сентября, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +24, была в 1994 г. Самая холодная погода, 0, была в 2000 г.



Сегодня - день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



Всесветные бабьи именины. Народное слово отметило эти имена в прибаутках: "Бабушка, Надежда, на чужое-то надейся, да свои паси!", "Надейся, Надежда, на добро, а жди —худа!", "Люба парню девка Любаша — к венцу, а не люба — к отцу!", "Хоть и Любовь, да не люба!", "И Вере не поверю, коли сам не увижу!", "Нет вернее Веры, когда спит!", "Не одна Софья по тебе сохнет, да все еще не высохла!"



Коли ранняя белка голубая, ранняя весна будет.



Именины у Софии, Веры, Надежды и Любви. София (греч.) - "мудрость, премудрость". Надежда - она и есть "надежда", так же, как и Любовь есть "любовь", а Вера - "вера".



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувстви. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 30 сентября, 8.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



