Арестован начальник УМВД по Камчатскому краю, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями

30.09.2017 08:56:45 (GMT+12)

Суд арестовал начальника УМВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве базы авиационного отряда спецназначения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



"По ходатайству следствия в отношении Сидоренко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК.



По данным СК, в мае 2016 года ГСУ СК России возбудило уголовное дело против замначальника отдела организации тылового обсечения УМВД России по Камчатскому краю Татьяны Фиалки по факту необоснованного принятия работ по госконтракту на строительство базы авиационного отряда спецназначения. Татьяне Фиалке было предъявлено обвинение по признакам преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями со стороны Татьяны Фиалки. В дальнейшем для сокрытия злоупотребления должностными полномочиями Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.



Ранее за злоупотребление должностными полномочиями в сфере госконтрактов была привлечена к ответственности начальник отдела капитального строительства УМВД России по Камчатскому краю. Дело в отношении нее рассматривается в суде.



(ТАСС).

