Доброе утро, Камчатка!

30.09.2017 08:46:44 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 30 сентября 2017 года. По старому стилю 17 сентября.

По мусульманскому календарю — 8 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 8 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день переводчика.

День интернета в России.

День освобождения Республики Абхазия.

День работников органов юстиции в Казахстане.

30 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1791  В Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения Моцарта.

1906  В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов.

1938  Подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как «Мюнхенский сговор».

1941  Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1788  Фицрой Сомерсет Реглан, британский фельдмаршал.  

1794  Карл Йозеф Бегас, немецкий художник.  

1882  Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения.  

1891  Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.  

1895  Александр Василевский, советский военный деятель, Маршал Советского Союза.  

1908  Давид Ойстрах, советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, народный артист СССР.  

1917  Юрий Любимов, российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России.  

1925  Вера Васильева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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