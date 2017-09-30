Доброе утро, Камчатка!

30.09.2017 08:46:44 (GMT+12)

Сегодня суббота, 30 сентября 2017 года. По старому стилю 17 сентября.



По мусульманскому календарю — 8 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 8 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день переводчика.



День интернета в России.



День освобождения Республики Абхазия.



День работников органов юстиции в Казахстане.



30 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1791 В Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения Моцарта.



1906 В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов.



1938 Подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как «Мюнхенский сговор».



1941 Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1788 Фицрой Сомерсет Реглан, британский фельдмаршал.



1794 Карл Йозеф Бегас, немецкий художник.



1882 Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения.



1891 Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.



1895 Александр Василевский, советский военный деятель, Маршал Советского Союза.



1908 Давид Ойстрах, советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, народный артист СССР.



1917 Юрий Любимов, российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России.



1925 Вера Васильева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



