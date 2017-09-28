Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 30 сентября 2017 года

29.09.2017 20:39:20 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

По информации от ФГБУ «Камчатское УГМС» действует штормовое предупреждение об опасном явлении № 22 от 28.09.2017 г.:

29 сентября ожидается:

– ночью в Усть-Большерецком, Соболевском районах местами сильный дождь. На побережьях Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского районов и в Петропавловске-Камчатском ветер южный 15-20 м/с;

– днем в Усть-Большерецком районе очень сильный дождь, местами в Соболевском, Елизовском, Мильковском, Быстринском районах и в Петропавловске-Камчатском сильный дождь. Ветер южный на побережьях Елизовского, Усть-Камчатского районов и в краевом центре 23-28 м/с.



30 сентября ночью сильный дождь сохранится в краевом центре, местами в Елизовском и Мильковском районах и распространится на Усть-Камчатский, Карагинский и Тигильский районы.



Южная половина Камчатского края

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, ночью в Усть-Камчатском районе умеренный, местами сильный дождь. Ветер западный 5-10 м/с, на восточном побережье ночью 13-18 м/с, днем 7-12 м/с, днем на юго-западном побережье 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10, днем +11,+16 °С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на восточном побережье умеренный, местами сильный дождь. Ветер южный 5-10 м/с, на восточном побережье ночью 15-20 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10, днем +9,+14 °С.



Гидрологическая обстановка:

Прогнозируются небольшие дождевые паводки на реках Усть-Большерецкого МР (р. Амчигача с. Усть-Большерецк), Елизовского МР (р. Авача г. Елизово) Соболевского МР (р. Большая Воровская) и Мильковского МР (р. Камчатка с. Долиновка), без разливов. Достижение критериев опасных отметок не прогнозируется (источник ЧС – сильный дождь).

При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Природные пожары:

В связи с сохранением высокой влажности и прогнозируемых осадков на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 1.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,2) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Прогнозируется (с вероятностью 0,5) возникновения оползней и схода селевых потоков, в гористых районах Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского муниципальных районов, а так же на территориях г. Петропавловска-Камчатского и ЗАТО «г. Вилючинск» в период действия предупреждения об ухудшении метеоусловий (источник ЧС – сильный дождь, переувлажнение почвы).



Сейсмологический прогноз:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №626 (1064) от 29.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.

В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

