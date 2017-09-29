Камчатскэнерго пересчитало затраты предприятий на свет и тепло по новым тарифам

29.09.2017 20:39:16 (GMT+12)

ПАО «Камчатскэнерго» произвело перерасчет за тепловую и электрическую энергию для своих потребителей-юридических лиц. Это произошло на основании утвержденного Правительством РФ порядка снижения энерготарифов на Дальнем Востоке. Общая сумма перерасчета превысила 764 млн рублей.



Напомним, 7 августа 2017 года региональная Служба по тарифам и ценам Камчатского края официально утвердила новые тарифы на электрическую и тепловую энергию для юридических лиц. Тарифы на электроэнергию снижены с 1 января 2017 года, на тепловую – с 1 июля. На 2017 год базовый тариф на свет утвержден в размере 4,72 руб. за 1 кВт/ч. (4 руб. за кВ/ч без НДС).



Сэкономленные средства энергетики засчитали предприятиям авансом в счет будущих платежей. Счета-фактуры с внесенными изменениями уже вручены более 5 тыс. абонентам-юрлицам, осуществляющим свою деятельность в зоне ответственности «Камчатскэнерго».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».