Об обязательном переходе участников рынка в электронную систему ветеринарной сертификации

29.09.2017 20:47:54 (GMT+12)

28 сентября 2017 г. в Управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу прошла пресс-конференция по вопросам внедрения на территории Камчатского края с 1 января 2018 г. системы электронной сертификации товаров, подконтрольных ветеринарному надзору.



Переход на выдачу ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме позволит обеспечить прослеживаемость оборота продукции животного происхождения «от производителя до прилавка», защитить потребителей от появления на прилавках некачественной продукции, а производителей – от финансовых и репутационных потерь в связи с присутствием в обороте дешевой фальсифицированной или контрафактной продукции. Кроме того, это значительно сокращает сроки оформления документов, затраты в связи с автоматизацией процесса оформления и отказа от бумажных бланков строгой отчетности, минимизирует количество ошибок при оформлении документов.



Оформление ВСД в электронном виде осуществляется с использованием ФГИС «Меркурий». Зарегистрироваться в этой автоматизированной системе может любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин, желающий осуществлять оборот продукции животного происхождения. Для этого достаточно направить в территориальное Управление Россельхознадзора заявку с указанием необходимых данных и получить логин и пароль для доступа в систему. Форма заявки размещена на официальном сайте Управления.



Как сообщил и.о. руководителя Константин Кудзин, в настоящее время в автоматизированной системе «Меркурий» на Камчатке зарегистрировалось более 1200 субъектов предпринимательства. Также идет интеграция АС «Меркурий» с разработанной Росрыболовством системой электронных промысловых журналов. В рамках отработки данной системы оформлено более 1500 электронных сертификатов, этой возможностью воспользовалось 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна, из них 41 судно с Камчатского края.



В то же время вызывает беспокойство, что предприниматели, осуществляющие производство и дальнейший оборот готовой продукции пищевого назначения, сырого молока и ряда других наименований продукции, которая с 1 января 2018 года впервые подлежит обязательной ветеринарной сертификации, мелкооптовые и розничные торговые предприятия и предприятия общественного питания до настоящего времени не проявляют активности в регистрации в АС «Меркурий».



Перечень товаров, которые с 1 января потребуют сопровождения ветеринарными сертификатами, определен Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648.



Необходимо отметить, что штрафы, предусмотренные Административным Кодексом РФ за нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, весьма высоки и достигают 500 тысяч рублей.



Для того, чтобы избежать возможные негативные последствия и безболезненно совершить переход в электронную систему, участникам рынка необходимо заранее, не позднее ноября 2017 г., освоить новые технологии, и с 1 января 2018 года работать в правовом поле.



Константин Кудзин призвал всех граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции, которая с 1 января подлежит обязательной ветеринарной сертификации, заблаговременно зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий» и освоить процедуры оформления и гашения ЭВСД.



По всем вопросам, касающимся внедрения системы электронной ветсертификации, можно обращаться в Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу по адресу: 683049, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, 58, тел./факс: (4152) 23-56-05, тел./факс: (4152) 23-56-41.



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Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.