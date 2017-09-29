По просьбе активистов ОНФ на Камчатке будут снесены два заброшенных строительных объекта

29.09.2017 20:39:19 (GMT+12)
По просьбе активистов Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Камчатском крае будут снесены два заброшенных строительных объекта в поселке Усть-Камчатск. Такое решение принято в ходе прошедшей 27 сентября сессии собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
Речь идет о заброшенном комплексе очистных сооружений по улице 60 лет Октября, 30 и недостроенной котельной ТЭЦ на мысе Погодный. Объекты, соответственно 1989 и 1986 года постройки, на протяжении многих лет были открыты для постороннего проникновения, служили местом для детских игр и сборищ подростков. Минувшим летом это обстоятельство уже привело к несчастному случаю, в результате которого пострадал 15-летний школьник.
«Это происшествие показывает серьезность угрозы, которую несут бесхозные строения. Зачастую их консервация проведена ненадлежащим образом, ограждение, как и контроль за территорией, полностью отсутствуют. В этом случае необходимо ставить вопрос о ликвидации объектов. При поддержке прокуратуры нам удалось убедить главу местной власти в том, что эта мера необходима. В результате перед чиновниками администрации поставлена задача – разработать план мероприятий для разбора конструкций и рекультивации земли», – рассказал представитель регионального штаба ОНФ в Камчатском крае Андрей Юрьев.
Он отметил, что власти Усть-Камчатска намерены решить проблему опасных недостроев без привлечения бюджетных средств.
Просьбу принять меры к заброшенным строительным объектам общественники направят руководителям и других муниципальных образований. В частности, это коснется Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского городского поселения.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.
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