На Камчатке продолжается Всероссийская профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

29.09.2017 20:39:21 (GMT+12)
Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами проводят рейды по водным объектам края. За истекший период было обследовано 504 места неорганизованного отдыха у воды на 187 водоёмах, проведено 839 профилактических бесед с охватом 1133 человек, из них 153 ребёнка. На базах отдыха и в образовательных учреждениях организовано и проведено 145 занятий, обучено 1497 человек. В ходе проверок было выявлено 13 нарушений правил пользования маломерными судами, составлено 13 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 6.700 рублей.
Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи были применены беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что очередной этап Всероссийской профилактической акции «Вода — безопасная территория» начался на Камчатке в минувший понедельник и продлится до 1 октября.
Инспектирующие проверяют туристические базы, расположенные вблизи воды, внимание надзорных групп направлено на несанкционированные места отдыха, на судоводителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.
Среди населения организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах и безопасного отдыха на берегу, инспектора демонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим. В образовательных учреждениях края проходят открытые уроки на тему безопасного поведения и правил пребывания на реках и озёрах Камчатки.
Предыдущие этапы акции проходили на полуострове в летний период и принесли положительные результаты в деятельности по предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+