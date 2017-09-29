На Камчатке продолжается Всероссийская профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

29.09.2017 20:39:21 (GMT+12)

Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами проводят рейды по водным объектам края. За истекший период было обследовано 504 места неорганизованного отдыха у воды на 187 водоёмах, проведено 839 профилактических бесед с охватом 1133 человек, из них 153 ребёнка. На базах отдыха и в образовательных учреждениях организовано и проведено 145 занятий, обучено 1497 человек. В ходе проверок было выявлено 13 нарушений правил пользования маломерными судами, составлено 13 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 6.700 рублей.



Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи были применены беспилотные летательные аппараты.



Напомним, что очередной этап Всероссийской профилактической акции «Вода — безопасная территория» начался на Камчатке в минувший понедельник и продлится до 1 октября.



Инспектирующие проверяют туристические базы, расположенные вблизи воды, внимание надзорных групп направлено на несанкционированные места отдыха, на судоводителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.



Среди населения организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах и безопасного отдыха на берегу, инспектора демонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим. В образовательных учреждениях края проходят открытые уроки на тему безопасного поведения и правил пребывания на реках и озёрах Камчатки.



Предыдущие этапы акции проходили на полуострове в летний период и принесли положительные результаты в деятельности по предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах края.

