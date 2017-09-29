На Камчатке продолжается Всероссийская профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

29.09.2017 20:39:21 (GMT+12)

На Камчатке продолжается Всероссийская профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами проводят рейды  по водным объектам края. За истекший период было обследовано 504 места неорганизованного отдыха у воды на 187 водоёмах, проведено 839 профилактических бесед с охватом  1133 человек, из них 153 ребёнка. На базах отдыха и в образовательных учреждениях организовано и проведено 145 занятий, обучено 1497 человек. В ходе проверок было выявлено 13 нарушений правил пользования маломерными судами, составлено 13 протоколов об административном правонарушении на общую сумму  6.700 рублей.

Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи  были  применены  беспилотные  летательные аппараты.

Напомним, что очередной этап Всероссийской профилактической акции «Вода — безопасная территория» начался на Камчатке в минувший понедельник и продлится до 1 октября.

Инспектирующие проверяют туристические базы, расположенные вблизи воды, внимание надзорных групп   направлено   на несанкционированные места отдыха, на судоводителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Среди населения   организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах и безопасного отдыха на берегу, инспектора  демонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим. В образовательных учреждениях края проходят открытые уроки на тему безопасного поведения и правил  пребывания на реках и озёрах Камчатки.

Предыдущие этапы акции проходили на полуострове в летний период и принесли положительные результаты в деятельности по предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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