Партийцы Петропавловска выдвинули кандидатуру на пост председателя городской Думы

29.09.2017 20:39:17 (GMT+12)

В четверг, 28 сентября, в краевой столице состоялась Конференция Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие более восьмидесяти человек, в числе которых делегаты от 45 первичных отделений партии по Петропавловск-Камчатскому городскому округу, члены регионального и местного политсовета партии, члены контрольной комиссии, депутаты.



Главными вопросами повестки дня стали определение кандидатуры для выдвижения на выборную должность председателя городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва и ротация состава политсовета Петропавловск-Камчатского местного отделения партии. В ходе Конференции с докладом о результатах работы местного отделения выступил Андрей Воровский. Кроме того, партийцы утвердили состав делегатов от городского отделения, которые примут участие в региональной Конференции в ноябре текущего года.



По результатам тайного голосования на альтернативной основе делегаты Конференции поддержали Галину Монахову абсолютным большинством голосов. Также в бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Анатолия Наумова.



Таким образом, кандидатура Галины Монаховой будет предложена фракции «Единая Россия» в городской Думе для последующего выдвижения на должность председателя Думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва.

Еще одним вопросом повестки Конференции стала ротация местного политсовета. Согласно Уставу партии его состав подлежит ежегодному обновлению на 10 процентов от общего числа. По решению Конференции были прекращены полномочия пятерых членов местного политического совета, а в состав руководящего органа вошли: Галина Монахова, Денис Щёткин, Дарья Кадачигова, Денис Прудкий и Константин Калашник.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

