«Единая Россия» запускает в Камчатском крае новый партийный проект

29.09.2017 20:39:20 (GMT+12)

Новый проект «Театры – детям» был инициирован партией «Единая Россия» в апреле текущего года, на его реализацию было выделено 300 млн рублей, из них 80 млн - направлены на гастрольную деятельность.



В Камчатском крае готовится к реализации новый партийный проект «Театры – детям». Решение о его запуске было принято 27 сентября на заседании регионального политсовета Камчатского регионального отделения «Единой России».



Региональным координатором партпроекта назначена артистка краевого государственного автономного учреждения «Камчатский театр кукол» Евгения Кевевтегина, председателем регионального общественного совета утвердили художественного руководителя «Камчатского театра кукол» Зиновия Кужелева.



Заместитель секретаря Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Сергей Лозовский рассказал о реализации нового федерального проекта «Театры – детям», который рассчитан на три года. Из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. Кроме того предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов.



«Этот партийный проект направлен на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, а также всероссийских детских театральных фестивалей. В рамках партпроекта планируется проводить просветительскую работу, направленную на популяризацию детского театрального искусства в регионах и вовлекать коллективы детских театров в процесс реализации проекта», - рассказал он.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».