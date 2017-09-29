День единого приема граждан

29.09.2017 20:39:19 (GMT+12)

12 октября, с 14.00 до 20.00 в УФССП России по Камчатскому краю пройдет День единого приема граждан.



Желающие смогут получить бесплатную юридическую помощь по всем интересующим вопросам, касающимся исполнения судебных решений и актов иных органов, обеспечения установленного порядка деятельности судов. Правовое консультирование будут осуществлять должностные лица как аппарата управления, так и руководство городских и районных отделов судебных приставов.



Прием граждан будет проводиться в административном здании УФССП по адресу: — г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 25, телефон для справок и записи (4152) 26-87-39, 26-60-81, а также на базе всех подведомственных структурных подразделений Управления:



— г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 17/3, телефон для записи (4152) 46-92-78, 26-78-18;

— г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49, телефон для записи (4152) 26-78-28, 41-07-17;

— г. Елизово, ул. Сопочная, д. 6, телефон для записи (41531) 6-44-96;

— г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 8, телефон для записи (41535) 3-40-21;

— п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12, кв. 7, телефон для записи (41532) 2-12-79;

— с. Мильково, ул. Победы, д. 4, кв. 33, телефон для записи (41533) 2-28-33;

— п. Усть-Камчатск, ул. 50 лет Октября, д. 24, телефон для записи (41534) 2-00-57;

— п. Ключи, ул. Школьная, д. 24, телефон для записи (41534) 2-12-84;

— с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 15, телефон для записи (41536) 3-21-81;

— п.г.т. Палана, ул. Ленина, д. 23, кв. 19, телефон для записи 8 (924)-688-78-98;

— с. Каменское, ул. Беккерова, д. 1, телефон для записи (41546) 6-11-39;

— п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57, кв. 17, телефон для записи (41545) 4-18-62;

— с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34, кв. 1, телефон для записи (41537) 2-15-64.



Для участия в приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия. Получить дополнительную информацию можно по телефону (4152) 26-87-39.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.