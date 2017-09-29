Женщина с открытым сердцем

29.09.2017 20:39:17 (GMT+12)

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю работает замечательная женщина, отличный сотрудник, человек с открытым сердцем — Татьяна Муханова.



Татьяна Викторовна начинала свою трудовую деятельность судебным приставом - исполнителем Елизовского районного отдела судебных приставов в 2001 году. Наработав огромный опыт практической деятельности, стала заместителем начальника этого же отдела.



Общительная, добрая, всегда готова помочь коллегам, Татьяна Викторовна одаряет лучезарной улыбкой каждого вошедшего в ее кабинет. Занимаясь исполнением судебных решений, государственный советник юстиции РФ 3 класса вникает в проблемы обратившихся к ней за помощью людей. Всегда готова оказать помощь коллегам, берет под «крыло» молодых, вновь принятых сотрудников.



Работая на разных должностях она всегда образцово выполняла служебные обязанности. За время прохождения службы Татьяна была награждена медалями «За службу I степени», «За службу II степени», «Ветеран ФССП», почетными грамотами ФССП России, Управления и благодарностью Минюста России.



В любой, самой непростой ситуации, Татьяна Муханова найдет возможность помочь, сохраняя спокойствие, оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и коллегам. Мы гордимся такими сотрудниками.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

