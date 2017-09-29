На Камчатке увеличат размер минимальной заработной платы

29.09.2017 20:39:20 (GMT+12)

В ближайшие 4 месяца на Камчатке дважды увеличат размер минимальной заработной платы. Соответствующие изменения предусмотрены соглашениями о социальном партнёрстве, заключёнными 29 сентября между Правительством региона, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединением работодателей края.



Свои подписи по документами поставили глава региона Владимир Илюхин, председатель ФПК Андрей Зимин и координатор со стороны работодателей края Евгений Кабанов.



«Такие решения призваны повысить уровень жизни людей на Камчатке, в первую очередь тех, кто сегодня находится на низкооплачиваемой работе, - отметил Владимир Илюхин. - Все эти решения лежат в канве поручений нашего Президента о доведении уровня минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Мы уже не первый год этим системно занимаемся. Крайнее повышение было с 1 января 2016 года, сейчас с 1 октября 2017 года повысим на 2,5%. С 1 января 2018 года соотношение между уровнем минимальной оплаты труда и прожиточным минимумом будет порядка 90%. Конечно, это потребует расходов бюджета. Но мы понимаем, что это необходимо делать. Всё это стало возможным, благодаря конструктивной работе и органов власти, и Федерации профсоюзов Камчатки, и объединений работодателей».



В соответствии с подписанным соглашением с 1 октября 2017 размер минимальной заработной платы в Камчатском крае составит 17 335 рублей, в Корякском округе - 18 665 рублей, в Алеутском муниципальном районе - 20 000 рублей. С 1 января 2018 года размер МЗП будет установлен в Камчатском крае на уровне 18 360 рублей, в Корякском округе – 19 770 рублей, в Алеутском муниципальном районе – 21 180 рублей. Таким образом, соотношение минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Камчатском крае за II квартал 2017 года составит 90 %, в Корякском округе - 97 % и Алеутском МР - 104 %.



«Прежде всего, хочу поблагодарить сторону Правительства края, наши объединения работодателей за большую, плодотворную и самое главное результативную работу, которая предшествовала подписанию соглашений. Найдена возможность в этом непростом году повысить минимальный размер заработной платы. Но самое главное, что с 1 января 2018 года мы выходим на рубеж 90% от прожиточного минимума трудоспособного человека. Это рубеж значительно превышающий целевые показатели, которые определил Правительству страны Президент Российской Федерации. В этом плане сторона профсоюзов считает, что подписание сегодня двух таких соглашений есть элемент определённого прорыва», - отметил Андрей Зимин.



Реализация работодателями Камчатского края регионального соглашения будет способствовать дополнительному увеличению среднемесячной заработной платы работников и среднедушевых денежных доходов населения, развитию цивилизованных трудовых отношений и социального партнерства на всех уровнях, а также дополнительному обеспечению прав работающих граждан на социальные гарантии в области обязательного пенсионного обеспечения и социального страхования.



«В это непростое финансовое время - и для страны, и для населения - достигнутое и закрепленное нашим подписанием согласие станет положительной мерой для тех, чьи интересы затрагивает», – отметил Евгений Кабанов.



В рамках взаимных обязательств стороны также будут принимать меры по недопущению необоснованного снижения уровня заработной платы в Камчатском крае и присоединению к соглашению большего числа работодателей региона.



Добавим, что в рамках действующего в крае социального партнёрства подписано уже седьмое дополнительное и восьмое основное соглашение о повышении размера минимальной заработной платы. Размер МЗП увеличен с 7500 рублей в 2012 году рублей до 18 360 в 2018 году. На федеральном уровне размер МРОТ на 1 января 2018 года составит 9489 рублей (85% от величины прожиточного минимума).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.