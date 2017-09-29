На Камчатке обсудили мероприятия по противодействию коррупции в сфере госзакупок

29.09.2017 20:39:21 (GMT+12)

В краевом Правительстве состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Совещание прошло 28 сентября под председательством Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.



Основной темой обсуждения стал государственный контроль в сфере закупок, товаров, работ и услуг для нужд региона.



«Эффективность – один из основополагающих принципов контрактной системы, которому должны следовать все заказчики. Закупка считается эффективной, если её провели с наименьшими затратами бюджетных средств, при условии, что результаты, которые преследовал заказчик, были достигнуты. Принципом эффективности необходимо руководствоваться при всех закупках на бюджетные деньги. Краевое министерство финансов постоянно проводит разъяснительную работу с получателями средств регионального бюджета для недопущения нецелевых, необоснованных и неэффективных расходов. Нашей главной задачей в этом направлении является “Не выявить и наказать, а предупредить и помочь”», - отметил министр финансов Камчатского края Сергей Филатов.



Основные функции по контролю в данной сфере возложены на Государственную инспекцию в сфере закупок Камчатского края. С начала текущего года специалистами ведомства проведено 271 контрольное мероприятие, в том числе 3 плановых и 268 внеплановых проверки.



«В ходе проводимых Инспекцией плановых и внеплановых проверок особое внимание обращается на выявление нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, имеющих коррупционную направленность. По каждому из нарушений, относящихся к данной категории, возбуждается производство об административном правонарушении, завершающееся, как правило, вынесением постановления о взыскании штрафа с виновного должностного лица», - сообщил руководитель Государственной инспекции по контролю в сфере закупок Камчатского края Григорий Скачков.



Он добавил, что за период с 1 января по 31 августа текущего года, по итогам контрольных мероприятия Инспекцией выдано 25 представлений об устранении выявленных нарушений, вынесено 63 постановления об административном правонарушении. На должностных лиц наложено штрафов на общую сумму в 431 тысячу рублей.



Руководитель инспекции отметил, что большое внимание уделяется профилактике нарушений законодательства в этой сфере.



«В этом году мы продолжаем системную работу по профилактике нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Также мы ежедневно оказываем консультативную помощь заказчикам на всех стадиях осуществления закупки по принципу “открытая дверь”», - добавил Григорий Скачков.



Кроме того участники совещания обсудили ещё ряд вопросов, связанных с противодействием коррупции в государственных органах исполнительной власти Камчатского края и подведомственным им учреждениям.



По итогам заседания было принято решение утвердить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению госслужащими запретов, ограничений и требований, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.