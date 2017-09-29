Камчатка, 29 сентября: итоги дня

29.09.2017 19:27:12 (GMT+12)

Камчатка, 29 сентября: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице

Врио начальника камчатской полиции назначен Юрий Завьялов.

Главный полицейский Камчатки подозревается в злоупотреблении полномочиями – СКР.  

В Петропавловске 14-летний велосипедист угодил под рейсовый автобус.  

Ведущие российские тхэквондисты проведут на Камчатке мастер-классы и семинары.  

На Камчатке перенесли согласованный митинг в защиту фильма «Матильда».  

Камчатскэнерго пересчитало затраты предприятий на свет и тепло по новым тарифам.

Следствие проводит проверку по стрельбе на елизовской трассе.

На дороге между Заозерным и Долиновкой вводится ограничение транспорта.

Два жителя Камчатки подозреваются в производстве икры с ядовитым химикатом.

Как вертодром может довести до посадки: за что задержан главный полицейский Камчатки.

На Камчатке стартует XII Творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей.

Елизовчанину грозит штраф за самовольное подключение к газовой трубе.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Следователи будут ходатайствовать об аресте Александра Сидоренко

В Петропавловске рейсовый автобус врезался в фонарный столб.

Расписался под недостроем: подробности дела Александра Сидоренко.

Жители СРВ вынуждены ожидать автобусов под градом камней.

В Петропавловске под колеса автобуса попал 14-летний велосипедист.

Жительнице Петропавловска исполнилось 100 лет.

Митинг в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске перенесли из-за дождя.

Двое жителей Камчатки попали под статью за продажу опасной для жизни икры.

Следователи на Камчатке начали проверку инцидента с участием стрелка из МЧС.

Главного полицейского Камчатки Александра Сидоренко задержали в аэропорту.
В Петропавловске из-за антитеррористических учений ограничат движение.

Синоптики: циклон испортит погоду в Петропавловске на несколько дней.

Счетная палата РФ выявила на Камчатке снижение качества медицинской помощи.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавшего в аварии Андрея Притчина перевезут в Петропавловск-Камчатский. Знаменитый каюр «Берингии» был доставлен в больницу села Мильково.

В Следственном комитете России прокомментировали задержание Александра Сидоренко. Начальника камчатской полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями.

На Камчатке увеличат размер минимальной заработной платы. Изменения вступят в силу 1 октября нынешнего года.

Два человека попали в больницу в результате аварии в Петропавловске. На Пограничной столкнулись Renault Logan и Suzuki Escudo.

За минувшие сутки камчатские полицейские раскрыли несколько краж велосипедов. Жертвами похитителей двухколёсной техники стали воспитательница и матрос.

На Камчатке обсудили мероприятия по противодействию коррупции. С начала года специалисты инспекции в сфере госзакупок провели 271 проверку.

В Петропавловске несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автобуса. Школьник госпитализирован.

Камчатским школьникам расскажут, как вовремя распознать инсульт у взрослых. В регионе стартовал образовательный проект.

Начальника камчатской полиции задержали сотрудники ФСБ. Александр Сидоренко отправлен в Хабаровск для дачи показаний.

Синоптики обещают на выходные дождливую пасмурную погоду. Циклон не собирается покидать Камчатку.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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