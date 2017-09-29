Камчатка, 29 сентября: итоги дня

29.09.2017 19:27:12 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице



Врио начальника камчатской полиции назначен Юрий Завьялов.



Главный полицейский Камчатки подозревается в злоупотреблении полномочиями – СКР.



В Петропавловске 14-летний велосипедист угодил под рейсовый автобус.



Ведущие российские тхэквондисты проведут на Камчатке мастер-классы и семинары.



На Камчатке перенесли согласованный митинг в защиту фильма «Матильда».



Камчатскэнерго пересчитало затраты предприятий на свет и тепло по новым тарифам.



Следствие проводит проверку по стрельбе на елизовской трассе.



На дороге между Заозерным и Долиновкой вводится ограничение транспорта.



Два жителя Камчатки подозреваются в производстве икры с ядовитым химикатом.



Как вертодром может довести до посадки: за что задержан главный полицейский Камчатки.



На Камчатке стартует XII Творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей.



Елизовчанину грозит штраф за самовольное подключение к газовой трубе.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Следователи будут ходатайствовать об аресте Александра Сидоренко



В Петропавловске рейсовый автобус врезался в фонарный столб.



Расписался под недостроем: подробности дела Александра Сидоренко.



Жители СРВ вынуждены ожидать автобусов под градом камней.



В Петропавловске под колеса автобуса попал 14-летний велосипедист.



Жительнице Петропавловска исполнилось 100 лет.



Митинг в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске перенесли из-за дождя.



Двое жителей Камчатки попали под статью за продажу опасной для жизни икры.



Следователи на Камчатке начали проверку инцидента с участием стрелка из МЧС.



Главного полицейского Камчатки Александра Сидоренко задержали в аэропорту.

В Петропавловске из-за антитеррористических учений ограничат движение.



Синоптики: циклон испортит погоду в Петропавловске на несколько дней.



Счетная палата РФ выявила на Камчатке снижение качества медицинской помощи.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.



Пострадавшего в аварии Андрея Притчина перевезут в Петропавловск-Камчатский. Знаменитый каюр «Берингии» был доставлен в больницу села Мильково.



В Следственном комитете России прокомментировали задержание Александра Сидоренко. Начальника камчатской полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями.



На Камчатке увеличат размер минимальной заработной платы. Изменения вступят в силу 1 октября нынешнего года.



Два человека попали в больницу в результате аварии в Петропавловске. На Пограничной столкнулись Renault Logan и Suzuki Escudo.



За минувшие сутки камчатские полицейские раскрыли несколько краж велосипедов. Жертвами похитителей двухколёсной техники стали воспитательница и матрос.



На Камчатке обсудили мероприятия по противодействию коррупции. С начала года специалисты инспекции в сфере госзакупок провели 271 проверку.



В Петропавловске несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автобуса. Школьник госпитализирован.



Камчатским школьникам расскажут, как вовремя распознать инсульт у взрослых. В регионе стартовал образовательный проект.



Начальника камчатской полиции задержали сотрудники ФСБ. Александр Сидоренко отправлен в Хабаровск для дачи показаний.



Синоптики обещают на выходные дождливую пасмурную погоду. Циклон не собирается покидать Камчатку.

