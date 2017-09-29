Камчатка, 29 сентября: итоги дня

29.09.2017 19:27:12 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице
Врио начальника камчатской полиции назначен Юрий Завьялов.
Главный полицейский Камчатки подозревается в злоупотреблении полномочиями – СКР.
В Петропавловске 14-летний велосипедист угодил под рейсовый автобус.
Ведущие российские тхэквондисты проведут на Камчатке мастер-классы и семинары.
На Камчатке перенесли согласованный митинг в защиту фильма «Матильда».
Камчатскэнерго пересчитало затраты предприятий на свет и тепло по новым тарифам.
Следствие проводит проверку по стрельбе на елизовской трассе.
На дороге между Заозерным и Долиновкой вводится ограничение транспорта.
Два жителя Камчатки подозреваются в производстве икры с ядовитым химикатом.
Как вертодром может довести до посадки: за что задержан главный полицейский Камчатки.
На Камчатке стартует XII Творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей.
Елизовчанину грозит штраф за самовольное подключение к газовой трубе.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Следователи будут ходатайствовать об аресте Александра Сидоренко
В Петропавловске рейсовый автобус врезался в фонарный столб.
Расписался под недостроем: подробности дела Александра Сидоренко.
Жители СРВ вынуждены ожидать автобусов под градом камней.
В Петропавловске под колеса автобуса попал 14-летний велосипедист.
Жительнице Петропавловска исполнилось 100 лет.
Митинг в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске перенесли из-за дождя.
Двое жителей Камчатки попали под статью за продажу опасной для жизни икры.
Следователи на Камчатке начали проверку инцидента с участием стрелка из МЧС.
Главного полицейского Камчатки Александра Сидоренко задержали в аэропорту.
В Петропавловске из-за антитеррористических учений ограничат движение.
Синоптики: циклон испортит погоду в Петропавловске на несколько дней.
Счетная палата РФ выявила на Камчатке снижение качества медицинской помощи.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавшего в аварии Андрея Притчина перевезут в Петропавловск-Камчатский. Знаменитый каюр «Берингии» был доставлен в больницу села Мильково.
В Следственном комитете России прокомментировали задержание Александра Сидоренко. Начальника камчатской полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями.
На Камчатке увеличат размер минимальной заработной платы. Изменения вступят в силу 1 октября нынешнего года.
Два человека попали в больницу в результате аварии в Петропавловске. На Пограничной столкнулись Renault Logan и Suzuki Escudo.
За минувшие сутки камчатские полицейские раскрыли несколько краж велосипедов. Жертвами похитителей двухколёсной техники стали воспитательница и матрос.
На Камчатке обсудили мероприятия по противодействию коррупции. С начала года специалисты инспекции в сфере госзакупок провели 271 проверку.
В Петропавловске несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автобуса. Школьник госпитализирован.
Камчатским школьникам расскажут, как вовремя распознать инсульт у взрослых. В регионе стартовал образовательный проект.
Начальника камчатской полиции задержали сотрудники ФСБ. Александр Сидоренко отправлен в Хабаровск для дачи показаний.
Синоптики обещают на выходные дождливую пасмурную погоду. Циклон не собирается покидать Камчатку.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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