В Коряках сегодня

29.09.2017 16:38:44 (GMT+12)

В Коряках сегодня хорошая погода. Идёт моросящий дождь, дует умеренный восточный ветер. Температура воздуха +10. Все надежды, что на выходных будет улучшение.



Всем хорошей пятницы и уютного её вечера!



Фото: Максим БОДА.