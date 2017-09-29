Владимир Илюхин: окружить пожилых людей заботой и вниманием – долг каждого из нас

29.09.2017 14:48:09 (GMT+12)
Первого октября во всем мире отмечают Международный День пожилых людей. В преддверии праздничной даты к жителям региона обратился Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«В этот день мы выражаем благодарность и глубокую признательность людям старшего поколения, которые посвятили свою жизнь родному краю, стране, обществу, за их трудовые и ратные подвиги, за мужество и патриотизм, - сказал Владимир Илюхин. - Этот особый праздник дает нам прекрасную возможность продемонстрировать искреннюю любовь и безграничное уважение ветеранам войны и труда, старшим наставникам и учителям, поблагодарить их за сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Окружить пожилых людей заботой и вниманием, создать все условия для их благополучной и достойной жизни – долг каждого из нас».
Всем представителям старшего поколения глава региона пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия.
«Наряду с активной инициативой молодёжи нам всегда нужна выверенная годами мудрость старших. У вас мы находим поддержку, понимание и вдохновение в труде. От всей души желаю вам бодрости духа и неугасающего интереса к жизни!» - сказал Владимир Илюхин.
В настоящее время в Камчатском крае проживает более 60 тысяч человек, перешагнувших рубеж трудоспособного возраста. В их числе 800 ветеранов Великой Отечественной войны. В целях поддержки пожилых людей в Камчатском крае принята и успешно реализуется государственная подпрограмма «Старшее поколение».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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