На Камчатке начата реализация образовательного проекта для школьников «Стоп-инсульт»

29.09.2017 14:48:09 (GMT+12)

Министерство здравоохранения Камчатского края приступило к реализации мероприятий федерального социально-образовательного проекта «Стоп-инсульт», направленного на профилактику тяжелых последствий болезней системы кровообращения. Цель мероприятия – обучить детей распознавать симптомы инсульта, инфаркта и других признаков сердечно-сосудистой недостаточности у пожилых людей.

    «Дети часто остаются под присмотром бабушек и дедушек, то есть пожилых людей. Чтобы правильно среагировать в момент приступа, быстрее оказать помощь, им необходимо знать признаки этих заболеваний», - отметили в краевом минздраве.

Интерактивные мероприятия по профилактике инсульта будут проходить в камчатских школах с 1 октября. Учащимся продемонстрируют видеоролики в доступной форме рассказывающие, как распознавать симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и правильно реагировать в экстренной ситуации.

Видеоматериалы можно получить в камчатском краевом Центре медицинской профилактики. Контактный телефон: 8 (4152) 23-80-73.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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