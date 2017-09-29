Именитые тхэквондисты России проведут мастер-классы для учащихся камчатских спортшкол

29.09.2017 14:48:08 (GMT+12)

На Камчатку с рабочим визитом прибыла делегация Союза тхэквондо России. В течение 4 дней именитые спортсмены и ведущие тренеры страны проведут мастер-классы для учащихся камчатских спортшкол.



На Камчатку приехали Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, главный тренер сборных команд России по тхэквондо Вадим Иванов, Председатель судейской коллегии по Дальневосточному Федеральному округу (по тхэквондо), судья международной категории Денис Ким, заслуженный мастер спорта, четырёхкратный чемпион Европы, неоднократный призёр чемпионатов мира, тренер мужской сборной команды про тхэквондо Сейфула Магомедов.



«Цель визита - познакомиться с тем, как занимаются тхэквандо на Камчатке, с деятельность наших споршкол по этом виду спорта – краевой школы олимпийского резерва и муниципальной елизовской школы "Звезда". Запланирован ряд встреч с нашими юными спортсменами, - рассказала врио министра спорта Камчатского края Людмила Черемисина. – Тхэквондо в крае – достаточно популярный вид спорта. Уже несколько лет на базе ФОКа "Радужный" совместно с администрацией Елизовского муниципального района мы проводим соревнования со сборной командой Кореи. В следующем году пройдёт 5 юбилейный турнир. Планируем расширить состав участников из числа иностранных гостей. Приглашаем спортсменов из Японии и Австралии».



Анатолий Терехов отметил достижения камчатских спортсменов и тренеров и сообщил, что Союз тхэквондо России готов оказать региону необходимую поддержку в дальнейшем развитии этого вида спорта.



«С нами приехали одни из лучших судей и тренеров. Мы соберём спортсменов и тренеров края и поговорим с ними на тему новых правил, новых методик тренировок. Встретимся с руководством федерации, поговорим о том, что может сделать Союз тхэквондо России для того, чтобы помочь Камчатке развивать тхэквондо. Несмотря на то, что Камчатка далеко расположена, здесь есть результаты. Но совместными усилиями можно достичь большего», - сказал Анатолий Терехов.



В рамках поездки представители Союза тхэквондо России проведут в зале ФОК «Звёздный» 12 мастер-классов, рассчитанных на спортсменов разных возрастов и уровня подготовки. Кроме того, состоятся 9 семинаров для тренерского состава и судей края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.