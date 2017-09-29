На Камчатке обсудили перспективы развития гостиничного бизнеса

29.09.2017 14:48:08 (GMT+12)
И. о. руководителя агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко провела рабочую встречу с представителями туроператоров и гостиничной индустрии региона. Главной темой обсуждения стало открытие новых средств размещения туристов в курортно-рекреационной зоне Камчатки.
«Размещение занимает центральное место в комплексе услуг, предоставляемых туристам во время путешествия, являясь неотъемлемой частью каждого тура. Такие встречи помогают наладить более тесное сотрудничество туроператоров и представителей гостиничной индустрии. Наша общая задача – сделать отдых гостей Камчатского края максимально комфортным», - рассказала Марина Анищенко.
Участники выездного совещания посетили гоствевые дома, расположенные в посёлках Термальный и Раздольный Елизовского района. Они обсудили планы на будущее в сфере гостиничного бизнеса и партнёрских отношений. Также делегации представили номерной фонд и рассказали о дополнительных лечебно-оздоровительных услугах.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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