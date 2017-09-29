Первые звёзды

29.09.2017 14:51:30 (GMT+12)

Мероприятие прошло сегодня на утреннем совещании. Юрий Завьялов поздравил будущих выпускников Орловского и Дальневосточного институтов МВД России. Курсанты по сложившейся традиции получили погоны, а также свои служебные удостоверения. Юрий Васильевич пожелал молодым сотрудникам успехов в службе, профессиональной выдержки и с честью носить звание офицера полиции.



В настоящее время студенты-пятикурсники перенимают опыт своих коллег в различных подразделениях камчатского управления: уголовном розыске, следствии, управлении по контролю за оборотом наркотиков, дорожно-патрульной службе и ГИБДД.



Стоит отметить, что большинство из ребят родились и выросли на Камчатке и по окончании учебы все будут проходить службу на полуострове.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

