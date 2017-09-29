Происшествия на дорогах края

29.09.2017 14:49:41 (GMT+12)
28 сентября на территории Камчатского края зарегистрировано 20 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил несовершеннолетний велосипедист.
Выявлены два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и
17 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.
В Петропавловске-Камчатском в 16:20 в нескольких метрах от автобусной остановки 6 км 14-летний велосипедист, двигаясь по краю тротуара, не справился с управлением и допустил падение на проезжую часть под заднее правое колесо автобуса «ДЭУ» под управлением 43-летнего водителя. С телесными повреждениями несовершеннолетний госпитализирован в травматологическое отделение камчатской краевой детской больницы.
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