В Милькове сегодня

29.09.2017 12:44:18 (GMT+12)

В Милькове сегодня пасмурно и ветрено. Гонит ветер по небу лохматые клочья туч, холодный ветер обрывает листву с деревьев. Тополя стоят практически голые, рябины и берёзы (они покрепче) ещё в ярких нарядных одёжках. Облетевшая листва шуршит под ногами. Это осень бродит по кромке листопада.. Сентябрь кончается...



Фото: Елена ЛАБЗОВА.





