Уротропиновая икорка

29.09.2017 11:42:43 (GMT+12)

Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя краевого центра и 40-летнего жителя села Кавалерское.



Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 ч. 2 п. «а» УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены организованной группой).



По версии следствия, 69-летний подозреваемый оборудовал на территории заброшенного домовладения в селе Кавалерское цех по переработке сырца икры в зернистую соленую икру с добавлением уротропина. Для этого он привлек 40-летнего жителя села Кавалерского, который помогал ему скупать икру в ястыках у местных жителей и производить икру с добавлением уротропина.



В период с июля по сентябрь 2017 года они произвели более 500 килограмм икры, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые организатор производства вывозил и сбывал.



Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.



Для справки, уротропин является пищевой добавкой, запрещенной к применению при изготовлении продукции, так как может вызвать пищевое отравление, а также отравление других органов и систем организма человека.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления



