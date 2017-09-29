Камчатский метеокомментарий, 29 сентября (272/93)

29.09.2017 05:29:05 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный, 7 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность: 93%.
Предварительный прогноз:
Утро: +10°С, пасмурно, дождь.
День: +12°С, пасмурно, дождь.
Вечер: +12°С, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ(!!); 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 11’45’’ (-4”).
Луна: 64% растущая.
Народ приметил: Коли много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают - осень протяжливая и сухая.
Именины у Людмилы, Виктора. Людмила - имя славянское - "милая людям". Виктор с латыни - "победитель".
Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувстви. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 29 сентября, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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