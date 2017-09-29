Камчатский метеокомментарий, 29 сентября (272/93)

29.09.2017 05:29:05 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 29 сентября (272/93)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный, 7 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность: 93%.

Предварительный прогноз:

Утро: +10°С, пасмурно, дождь.

День: +12°С, пасмурно, дождь.

Вечер: +12°С, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ(!!); 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  11’45’’ (-4”).

Луна: 64% растущая.

Народ приметил: Коли много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают - осень протяжливая и сухая.

Именины у Людмилы, Виктора. Людмила - имя славянское - "милая людям". Виктор с латыни - "победитель".

Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувстви. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  29 сентября, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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