Доброе утро, Камчатка! お早うございます。

29.09.2017 04:57:32 (GMT+12)

Сегодня пятница, 29 сентября 2017 года. По старому стилю 16 сентября.



Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей прав. Алексия Московского (2001).



Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1406). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964). Мц. Севастианы (86–96). Мц. Мелитины (138–161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Мчч. братьев Исаака и Иосифа (808) (Груз.).



Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); сщмч. Сергия Лосева пресвитера (1942).



Иконы Божией Матери, именуемой «При́зри на смирение» (1420).



По мусульманскому календарю — 7 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 7 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день сердца.



День отоларинголога.



29 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1650 Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.



1806 Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.



1829 Создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд.



1907 Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.



1922 Из Петрограда вышел «Философский пароход».



1941 Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1518 Якопо Тинторетто, итальянский живописец.



1758 Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.



1795 Кондратий Рылеев, русский поэт, декабрист.



1881 Людвиг Мизес, австро-американский экономист.



1901 Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.



1904 Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».



1912 Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист.



1936 Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



