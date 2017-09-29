Доброе утро, Камчатка! お早うございます。

29.09.2017 04:57:32 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! お早うございます。

Сегодня пятница, 29 сентября 2017 года. По старому стилю 16 сентября.

Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей прав. Алексия Московского (2001).

Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1406). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964). Мц. Севастианы (86–96). Мц. Мелитины (138–161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Мчч. братьев Исаака и Иосифа (808) (Груз.).

Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); сщмч. Сергия Лосева пресвитера (1942).

Иконы Божией Матери, именуемой «При́зри на смирение» (1420).

По мусульманскому календарю — 7 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 7 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день сердца.

День отоларинголога.

29 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1650  Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.

1806  Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.

1829  Создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд.

1907  Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

1922  Из Петрограда вышел «Философский пароход».

1941  Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1518  Якопо Тинторетто, итальянский живописец.  

1758  Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.  

1795  Кондратий Рылеев, русский поэт, декабрист.  

1881  Людвиг Мизес, австро-американский экономист.  

1901  Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.  

1904  Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».  

1912  Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист.  

1936  Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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