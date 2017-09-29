Доброе утро, Камчатка! お早うございます。

29.09.2017 04:57:32 (GMT+12)
Сегодня пятница, 29 сентября 2017 года. По старому стилю 16 сентября.
Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей прав. Алексия Московского (2001).
Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1406). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964). Мц. Севастианы (86–96). Мц. Мелитины (138–161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Мчч. братьев Исаака и Иосифа (808) (Груз.).
Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); сщмч. Сергия Лосева пресвитера (1942).
Иконы Божией Матери, именуемой «При́зри на смирение» (1420).
По мусульманскому календарю — 7 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 7 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день сердца.
День отоларинголога.
29 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1650 Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.
1806 Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.
1829 Создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд.
1907 Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.
1922 Из Петрограда вышел «Философский пароход».
1941 Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Великой Отечественной войны.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1518 Якопо Тинторетто, итальянский живописец.
1758 Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.
1795 Кондратий Рылеев, русский поэт, декабрист.
1881 Людвиг Мизес, австро-американский экономист.
1901 Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.
1904 Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
1912 Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист.
1936 Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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