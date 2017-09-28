Камчатский гороскоп, 29 сентября - 1 октября

28.09.2017 20:42:34 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
На этой неделе пятница не приемлет бесцельности, заставляет во всем искать суть и смысл. Настроение дня располагает к спонтанности, масштабности, неформальным методам презентации идей и разрешения проблем. Советуем повременить с заявлениями, визитами, поездками, оформлением договоров и приказов, отправкой писем.
В субботу перед важным шагом стоит уточнить личную позицию, скорректировать стиль общения, проверить каналы связи. Полезно проинспектировать информационную базу и пакет документов, отредактировать список контактов, удалить дубли, черновики, компрометирующие и неподтвержденные данные.
В воскресенье возможно возникновение иллюзий в межличностных отношениях, в особенности в восприятии любви. Люди склонны заблуждаться относительно своих чувств. На фоне этого могут происходить измены, поскольку чувство любви легко обмануть и завуалировать истинные чувства.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Строительная.
Рейтинг дней: 4-.
Дни благоприятны для жителей улиц Пограничной, Ленинградской, Владивостокской, Набережной, Максутова, Атласова, Ключевской, Космического проезда, районов ЖБФ — СРВ, 5 км — АЗС, 11 ( в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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