Камчатский гороскоп, 29 сентября - 1 октября

28.09.2017 20:42:34 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



На этой неделе пятница не приемлет бесцельности, заставляет во всем искать суть и смысл. Настроение дня располагает к спонтанности, масштабности, неформальным методам презентации идей и разрешения проблем. Советуем повременить с заявлениями, визитами, поездками, оформлением договоров и приказов, отправкой писем.



В субботу перед важным шагом стоит уточнить личную позицию, скорректировать стиль общения, проверить каналы связи. Полезно проинспектировать информационную базу и пакет документов, отредактировать список контактов, удалить дубли, черновики, компрометирующие и неподтвержденные данные.



В воскресенье возможно возникновение иллюзий в межличностных отношениях, в особенности в восприятии любви. Люди склонны заблуждаться относительно своих чувств. На фоне этого могут происходить измены, поскольку чувство любви легко обмануть и завуалировать истинные чувства.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Строительная.



Рейтинг дней: 4-.



Дни благоприятны для жителей улиц Пограничной, Ленинградской, Владивостокской, Набережной, Максутова, Атласова, Ключевской, Космического проезда, районов ЖБФ — СРВ, 5 км — АЗС, 11 ( в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

