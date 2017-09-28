Владимир Илюхин поздравил со 100-летим юбилеем Таисию Зеньковскую

28.09.2017 21:11:00 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил с юбилеем жительницу краевого центра Таисию Зеньковскую. 28 сентября ей исполнилось 100 лет.



Глава региона вручил юбиляру поздравление от Президента России Владимира Путина. Кроме того, Губернатор подарил Таисии Зеньковской приёмник-репродуктор «Ретро-Муромец», аналогичный выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны со сборником песен военных лет и послевоенного времени.



«Спасибо за Ваш труд и мирное небо над нами. Вы подарили нам свободную жизнь и право гордиться своей страной. Крепкого Вам здоровья, бодрости духа и долгих-долгих лет жизни», - сказал Владимир Илюхин.



С юбилеем Таисию Зеньковскую также поздравили министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович, представители Законодательного Собрания региона, ветеранских организаций и общественных объединений.



Отвечая на поздравления, Таисия Зеньковская отметила: «В таком возрасте очень дорого внимание, важно, когда пожилого человека не забывают».



Таисия Зеньковская родилась в Харьковской области (Украина) в семье священника. Почти 80 лет прожила на Северном Кавказе. По образованию – учитель русского языка и литературы. В своё время работала в сельской школе. В 1960 году окончила курсы повышения квалификации начальников планово-экономических отделов хлобопекарной промышленности, много лет трудилась на Черкесском хлебокомбинате. Около 6 лет проработала начальником планового отдела Карачаево-Черкесского объединения облпищепрома. В период трудовой деятельности за высокие показатели в работе, добросовестное отношение к труду неоднократно поощрялась благодарностями, Почетными грамотами и медалями. Воспитала двоих детей. Имеет четверых внуков и троих правнуков.



В 2005 году после смерти второго супруга переехала к дочери, в г. Ростов-на-Дону. В октябре 2013 года в возрасте 96 лет переехала на Камчатку, к сыну, где и проживает в настоящее время. В повседневной жизни Таисия Петровна читает книги, газеты, интересуется новостями страны.



Добавим, Таисия Зеньковская - единственный житель Камчатского края, отмечающий 100-летний юбилей в 2017 году.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.