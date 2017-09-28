В суд с отверткой и спицами

28.09.2017 20:42:32 (GMT+12)

С ножами и электрошокерами приходят в здания судов краевой столицы ее жители. Только за одну неделю сентября судебными приставами по обеспечению деятельности судов в ходе досмотра вещей граждан было изъято 26 единиц запрещенных к проносу предметов.



На Службу судебных приставов возложены полномочия по обеспечению безопасности участников судебных процессов и судей. В состав Управления входит отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, сотрудники которого ежедневно осуществляют досмотры лиц, посещающих здания судов, обеспечивают безопасность приставов - исполнителей при проведении исполнительных действий.



При осуществлении пропускного режима в зданиях судов судебными приставами по ОУПДС составляются сотни протоколов досмотра вещей граждан. Складные и кухонные ножи, отвертки и ножницы, шила и топоры изымались приставами у горожан. На минувшей неделе жительница Петропавловска Светлана Г. пришла поучаствовать в судебном заседании с вязальными спицами, а Виктор К. принес с собой электрошокер.



Перечни предметов, запрещенных к проносу в здания судов, размещены на информационных стендах. Граждане обязаны сообщить об их наличии судебному приставу и предоставить вещи для досмотра. За попытку проноса таких предметов или веществ предусмотрена административная ответственность. Сотрудники службы наделены правом применения в отношении граждан физической силы и специальных средств.



Благодаря профессиональным действиям судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов происшествий в помещениях судов и судебных участках мировых судей Камчатского края не допущено.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.