Валерий Раенко: Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» соберётся на Камчатке

28.09.2017 20:42:32 (GMT+12)

4 и 5 октября на Камчатке состоится заседание парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко. По его словам, участие в форуме подтвердили представители 9 законодательных органов регионов Дальнего Востока. 4 октября состоится общее собрание, в повестке 14 вопросов.



«Перечень вопросов достаточно широкий и отряжает насущные проблемы дальневосточного округа. Мы поговорим о пробелах в сфере любительского рыболовства, традиционного землепользования и проживания КМНС. Много вопросов в реализации программы дальневосточного гектара. Это использование земель лесного фонда, отсутствие у регионов возможности самостоятельно создать инфраструктуру для участков – обеспечить подъездные пути, подачу света и воды. Это миллиарды рублей, которых нет в региональных бюджетах. Хотим от Ассоциации обратиться в Правительство страны с предложением предусмотреть подпрограмму с компонентом федерального финансирования. Думаю, если получится, программа дальневосточного гектара еще сильней активизируется, у людей появятся дополнительные стимулы ехать к нам в регион, участвовать в программе», - сказал Валерий Раенко. По его словам, дальневосточники также обсудят новый закон об отмене норм провоза багажа. «Пока еще нет никаких ведомственных документов о том, как будет реализовываться данный закон. Ожидается, что к 1 октября они появятся. Мы тщательно их рассмотрим, чтобы понять какие последствия будут для авиапассажиров на Дальнем Востоке, выработаем единую позицию, и, в случае необходимости, направим обращение в Правительство и Федеральное Собрание», - сказал Раенко.



Спикер краевого парламента отметил, что 5 октября в рамках работы парламентской ассоциации состоится круглый стол по обсуждению так называемого «закон о северах» - «О предоставлении государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».



«Речь пойдет о том, чтобы облегчить бремя наших предпринимателей. По закону «о северах» они обязаны самостоятельно выплачивать работникам северные надбавки, и оплачивать раз в два года проезд в отпуск. Бюджетные организации получают средства на эти цели из государственного бюджета. Получается, что наш бизнес находится в неравных условиях с предприятиями центральной части страны. В результате - удорожание продукции, невозможность конкурировать с производителями других регионов, отсутствие развития. Мы уже не первый раз подступаемся к этой теме. Сделаем еще одну попытку донести дальневосточную позицию по этому вопросу. Считаем, что государство должно в той или иной степени компенсировать затраты бизнеса», - сказал Валерий Раенко.



По словам Председателя Законодательного Собрания края, Парламентская ассоциация «Дальний восток и Забайкалье» уже доказала свою эффективность. «Наверное, дело в дальневосточном характере, нашей дальневосточной способности консолидироваться для достижения общего результата. С 1995 года Ассоциация работает, и в активе имеет серьезные достижения. Мы регулярно собираемся дважды в год, чтобы обсудить самые наболевшие для востока страны проблемы. Оформляем общую позицию в виде обращения или законодательной инициативы и направляем в федеральный центр. Это более весомо, когда инициатором становятся 11 регионов страны. А в последнее время мы собираемся вместе с парламентской Ассоциацией Северо-Запада России – это еще 11 регионов, то есть в целом почти треть субъектов федерации. Получается весомая сила, которая способна лоббировать многие вопросы в интересах дальневосточников», - сказал Валерий Раенко.



Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» создана в апреле 1995 года. В её состав входят 11 законодательных органов власти Дальнего Востока и Забайкалья:



Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

Законодательное Собрание Приморского края;

Законодательная Дума Хабаровского края;

Законодательное Собрание Амурской области;

Сахалинская областная Дума;

Законодательное Собрание Камчатского края;

Магаданская областная Дума;

Законодательное Собрание Забайкальского края;

Законодательное Собрание Еврейской автономной области;

Дума Чукотского автономного округа;

Народный Хурал Республики Бурятия.



Высшим органом управления Парламентской Ассоциации является Общее собрание. С 18 октября 2016 года председателем Парламентской Ассоциации избран председатель Законодательной Думы Хабаровского края Луговской Сергей Леонидович.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.